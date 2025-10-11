El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas indican que no se esperan precipitaciones, lo que significa que los habitantes y visitantes podrán realizar actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un rango que oscilará entre los 15 y 19 grados . La temperatura mínima se registrará en las primeras horas de la mañana, alcanzando los 15 grados, mientras que durante la tarde se espera que el termómetro suba hasta los 19 grados. Esta variación de temperatura sugiere un día cálido, ideal para paseos y actividades al exterior, especialmente en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% por la mañana y disminuyendo a un 52% hacia el mediodía. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo, especialmente en comparación con los días más húmedos que se han experimentado recientemente.

El viento será otro factor a considerar. Se espera que sople desde el norte con una velocidad de entre 4 y 19 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

Los momentos de orto y ocaso también son relevantes para quienes planean actividades al aire libre. El sol saldrá a las 08:42 y se pondrá a las 19:59, lo que brinda una buena cantidad de luz solar para disfrutar de la jornada. La claridad del cielo y la ausencia de nubes permitirán que los rayos del sol calienten el ambiente, haciendo de este un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de Tui.

En resumen, el tiempo de hoy en Tui se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para salir, explorar y disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T06:32:10.