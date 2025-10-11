El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, se presenta en Tomiño con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

La temperatura actual se sitúa en torno a los 18 grados , y se espera que alcance un máximo de 21 grados durante las horas más cálidas del día. Este incremento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% y descendiendo a un 48% hacia el mediodía. Esta combinación de temperatura y humedad hará que el tiempo se sienta bastante confortable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con una velocidad de entre 8 y 13 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 15 km/h en algunos momentos. Esta brisa ligera será un alivio en las horas más cálidas y contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente. No se anticipan cambios significativos en la dirección del viento a lo largo del día, lo que sugiere una estabilidad en las condiciones meteorológicas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en el transcurso de la jornada. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo seco y soleado permitirá disfrutar de un día sin interrupciones. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender lentamente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. El ocaso está previsto para las 19:59, momento en el que el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer. La combinación de la claridad del cielo y la temperatura moderada hará que la noche sea agradable, ideal para actividades nocturnas o simplemente para relajarse al aire libre.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Aprovecha esta jornada para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Oia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 24 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán en un rango cómodo.

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas indican que no se esperan precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm de lluvia, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que planean disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad.

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas indican que no se esperan precipitaciones, lo que significa que los habitantes y visitantes podrán realizar actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T06:32:10.