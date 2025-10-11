El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. La temperatura en la mañana comenzará en torno a los 18 grados , alcanzando un máximo de 21 grados hacia el mediodía, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 61%, lo que contribuirá a una sensación de confort, sin que el ambiente se sienta demasiado pesado. Este nivel de humedad es ideal para quienes planean salir a caminar o realizar actividades recreativas, ya que no se anticipan condiciones de incomodidad por calor o sudoración excesiva.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este a una velocidad de 8 km/h, lo que proporcionará una brisa suave y refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día. Esta brisa será un alivio agradable, complementando las temperaturas cálidas y el sol brillante. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento podría aumentar ligeramente, pero seguirá siendo moderada, lo que no debería afectar las actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de que será un día completamente seco y soleado.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 19:59, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando alrededor de 18 grados hacia la noche. Este descenso será acompañado por un cielo aún despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer.

En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y vientos suaves. Es un día perfecto para salir, explorar y disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T06:32:10.