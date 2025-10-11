El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Silleda se presenta con un tiempo predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

La temperatura actual se sitúa en torno a los 19 grados , con un ligero ascenso esperado a medida que avanza el día. Se prevé que la máxima alcance los 20 grados, lo que resulta ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se experimentará un leve descenso, con temperaturas que podrían bajar a 17 grados hacia el final del día.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Con valores que rondan el 47%, el ambiente se sentirá cómodo, aunque es recomendable mantenerse hidratado si se planea estar fuera durante varias horas. La combinación de temperaturas agradables y baja humedad hará que el día sea propicio para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en espacios abiertos.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste a una velocidad de 14 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 28 km/h en momentos puntuales. Este viento suave aportará frescura al ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día. No se anticipan cambios significativos en la dirección del viento, lo que sugiere una estabilidad en las condiciones meteorológicas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias durante el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no se prevén interrupciones por mal tiempo. La ausencia de precipitaciones también contribuirá a que el suelo se mantenga seco, ideal para quienes disfrutan de caminatas o paseos en bicicleta.

En resumen, Silleda disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento ligero. Es una jornada perfecta para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea para realizar actividades recreativas o simplemente para disfrutar de la naturaleza en su esplendor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T06:32:10.