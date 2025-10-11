El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente y eleve las temperaturas a niveles confortables.

La temperatura actual se sitúa en torno a los 17 grados , y se espera que alcance un máximo de 19 grados durante las horas centrales del día. Este clima templado es ideal para paseos por la playa o excursiones por los alrededores, donde los visitantes podrán disfrutar de la belleza natural de la región. A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en un rango agradable, lo que permitirá disfrutar de la puesta de sol sin necesidad de abrigarse demasiado.

La humedad relativa se mantendrá en torno al 63%, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin resultar incómoda. Este nivel de humedad es típico de la región en esta época del año y, junto con la ausencia de precipitaciones, asegura un día seco y soleado. No se prevén lluvias, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por el mal tiempo.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas suaves que oscilarán entre los 7 y 12 km/h, predominando del norte y noreste. Estas condiciones de viento son ideales para actividades como la navegación o el surf, ya que no se anticipan rachas fuertes que puedan afectar la seguridad de los deportistas. La dirección del viento también contribuirá a mantener una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.

Los amantes de la naturaleza podrán disfrutar de un entorno propicio para la observación de aves y otras actividades al aire libre, ya que el tiempo despejado y la visibilidad óptima permitirán apreciar la belleza del paisaje gallego en su máximo esplendor. Además, la tranquilidad del día sugiere que será un momento perfecto para relajarse en las playas de Sanxenxo, que se verán menos concurridas debido a la temporada baja.

En resumen, el día de hoy en Sanxenxo se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un tiempo primaveral en pleno otoño, con temperaturas agradables, cielos despejados y un ambiente propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados durante la madrugada, pero se espera que alcance un máximo de 24 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20 grados hacia el final del día.

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, en Meaño se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 13:00 a 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, llegando a los 18 grados hacia el final del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T06:32:10.