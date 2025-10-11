El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, se presenta en Salvaterra de Miño con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas moderadas.

La temperatura en las primeras horas del día rondará los 17 grados , aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 22 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, estabilizándose en torno a los 20 grados al caer la noche. Este rango térmico sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche, cuando las temperaturas comiencen a bajar.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% por la mañana y descendiendo a un 48% durante la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta fresco y cómodo, sin la sensación de bochorno que a veces acompaña a días soleados.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con una velocidad de entre 10 y 12 km/h, lo que aportará una brisa suave y agradable. Durante la tarde, la intensidad del viento podría aumentar ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h, lo que ayudará a refrescar el ambiente y a dispersar cualquier posible acumulación de calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los habitantes de Salvaterra de Miño pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvia también es un alivio para aquellos que disfrutan de paseos por la naturaleza o actividades deportivas al aire libre.

El orto se producirá a las 08:41, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 19:58, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, el tiempo de hoy en Salvaterra de Miño se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará de este día una experiencia placentera.

El tiempo en otros municipios

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T06:32:10.