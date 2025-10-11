El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 19°C por la tarde, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo a un 53% a medida que avanza el día. Esto sugiere que, aunque la atmósfera será algo húmeda al inicio, se sentirá más cómoda a medida que las temperaturas aumenten. Los vientos serán suaves, predominando del suroeste con velocidades que alcanzarán hasta 12 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin ser incómoda.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y la claridad del cielo son ideales para disfrutar de paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en los parques locales.

A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 19:59, ofreciendo una hermosa puesta de sol que los habitantes de Salceda de Caselas podrán apreciar. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que este día sea perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la comunidad.

Es importante recordar que, aunque el tiempo será favorable hoy, las condiciones pueden cambiar en los próximos días. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas para planificar adecuadamente sus actividades futuras. En resumen, el 11 de octubre de 2025 se presenta como un día ideal para disfrutar de todo lo que Salceda de Caselas tiene para ofrecer, con un tiempo que invita a salir y disfrutar del aire libre.

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, O Porriño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, se presenta en Salvaterra de Miño con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas moderadas.

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas indican que no se esperan precipitaciones, lo que significa que los habitantes y visitantes podrán realizar actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T06:32:10.