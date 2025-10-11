El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. La temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales. Este clima templado es ideal para paseos y actividades recreativas.

La humedad relativa se situará en un 60% por la mañana, disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, es recomendable que los habitantes y visitantes se mantengan hidratados, especialmente si planean estar al aire libre durante varias horas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este a una velocidad de 5 a 7 km/h, lo que aportará una brisa suave y refrescante, ideal para mitigar el calor del sol. Las ráfagas de viento no superarán los 16 km/h, lo que significa que no habrá condiciones adversas para actividades como el ciclismo o el senderismo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de los espacios abiertos. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Los habitantes de Ribadumia pueden estar tranquilos, ya que no se esperan cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.

A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 19:59, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol. Este momento será ideal para disfrutar de una cena al aire libre o simplemente para relajarse en el jardín o en un parque local.

En resumen, el tiempo en Ribadumia para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Es un día propicio para salir, explorar y disfrutar de la belleza natural de la región.

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas moderadas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados a la 01:00 y alcanzando los 15 grados entre las 02:00 y las 05:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados hasta las 09:00, momento en el que comenzará a ascender.

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, en Meis se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20 grados hacia las 21:00 horas.

Hoy, 11 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un día agradable para disfrutar al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Este estado de cielo despejado se mantendrá a lo largo de todo el día, lo que es ideal para actividades recreativas y paseos por la costa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T06:32:10.