El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Redondela, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 18 y 21 grados . Desde la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante durante gran parte del día. La ausencia de precipitaciones es notable, ya que se espera que no haya lluvias en todo el periodo, lo que contribuirá a un ambiente seco y cómodo.

La temperatura comenzará a aumentar gradualmente, alcanzando su punto máximo alrededor de las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 21 grados, lo que será ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se situará en un 61%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, pero en general, el tiempo será muy agradable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades que rondarán entre los 8 y 10 km/h. Esto significa que, aunque habrá algo de brisa, no será suficiente para causar incomodidad. Las ráfagas de viento más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 11 km/h, pero seguirán siendo moderadas y no afectarán significativamente las actividades diarias.

La salida del sol está programada para las 08:42, y el ocaso se producirá a las 19:59, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz natural durante el día. Este clima despejado y soleado es perfecto para realizar paseos, practicar deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un día en familia en los parques y espacios públicos de Redondela.

Es importante recordar que, aunque las condiciones meteorológicas son favorables, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día. En resumen, el 11 de octubre de 2025 se presenta como un día ideal para disfrutar de las actividades al aire libre en Redondela, con un tiempo perfecto que invita a salir y aprovechar el buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. La temperatura en la mañana comenzará en torno a los 18 grados , alcanzando un máximo de 21 grados hacia el mediodía, lo que sugiere un día cálido y soleado.

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, ofreciendo una visibilidad óptima y temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T06:32:10.