El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 17 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en la madrugada y volviendo a subir a 26 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y disminuyendo a un 37% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el norte, con velocidades que variarán entre 3 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento del norte será suave en general, lo que contribuirá a que el tiempo se sienta más cómodo.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la ciudad o realizar actividades al aire libre. La ausencia de lluvia también permitirá que los eventos programados en la ciudad se desarrollen sin contratiempos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 19:58. En resumen, Pontevedra disfrutará de un día espléndido, perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre, con un tiempo cálido y soleado que invitará a salir y aprovechar al máximo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.