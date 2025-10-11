El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, se presenta en Pontecesures con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 27 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados, alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 27 grados. Este ascenso térmico será notable, especialmente en la tarde, lo que sugiere que será un buen momento para actividades al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En la mañana, los niveles de humedad se situarán en torno al 88%, lo que puede hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, alcanzando un 39% por la tarde, lo que hará que el calor sea más llevadero y agradable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 8 km/h. Durante las horas más cálidas, se prevé que la velocidad del viento aumente ligeramente, alcanzando hasta 12 km/h, lo que puede proporcionar un alivio refrescante en las horas de mayor calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

El orto se producirá a las 08:43 y el ocaso será a las 19:59, lo que nos brinda un amplio margen de luz solar para aprovechar el día. En resumen, Pontecesures disfrutará de un día soleado y cálido, perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.