El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, se presenta en Ponteareas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados a la 01:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 19 grados a las 12:00, y continúe ascendiendo hasta llegar a un máximo de 28 grados a las 16:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 67% y bajará hasta un 33% en las horas más cálidas del día, lo que hará que la sensación térmica sea más confortable.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, alcanzando rachas de hasta 27 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes de la zona sin restricciones.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados a las 18:00 y bajando a 16 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 19:58, marcando el final de un día soleado y cálido.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos moderados. Es un momento perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea dando un paseo, realizando actividades deportivas o simplemente relajándose al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.