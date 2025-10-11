El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, se presenta en Ponte Caldelas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados en las primeras horas del día y alcanzarán un máximo de 26 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 24 grados a las 14:00 horas. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 23 grados hacia las 18:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y disminuyendo a un 42% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que hará que el tiempo sea más agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 5 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 30 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación de calma en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado también permitirán disfrutar de un hermoso atardecer, que se prevé para las 19:58 horas.

En resumen, Ponte Caldelas disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para paseos y actividades al aire libre. Con temperaturas agradables, baja humedad y un viento suave, será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.