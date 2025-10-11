El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Poio se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una temperatura inicial de 16 grados , que se mantendrá estable durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

La humedad relativa se situará en torno al 68% al inicio del día, disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 37% en las horas de la tarde. Esta reducción en la humedad, combinada con la ausencia de precipitaciones, hará que el tiempo se sienta más fresco y cómodo a medida que el sol se eleva en el cielo. No se prevén lluvias en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los residentes y visitantes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del norte, con velocidades que oscilarán entre 3 y 6 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, se anticipa un aumento en la intensidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en la tarde, especialmente en las zonas más abiertas. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

A lo largo de la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 20 grados hacia el final del día. La noche se presentará con un tiempo igualmente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso cielo estrellado. La puesta de sol se producirá a las 19:59, marcando el final de un día que promete ser ideal para paseos al aire libre, picnics o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender con la llegada del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.