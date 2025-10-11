El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A lo largo de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 15 y 14 grados , proporcionando un tiempo fresco pero cómodo para realizar actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en torno al 66% al inicio del día, disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, lo que ayudará a que el ambiente se sienta más seco y agradable.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados alrededor de las 16:00 horas. Este incremento será acompañado por una ligera brisa proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, lo que aportará una sensación de frescura. La humedad relativa también descenderá, llegando a niveles de alrededor del 37% hacia la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cálido.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Pazos de Borbén pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. La ausencia de nubes también permitirá que el sol brille con fuerza, lo que es ideal para quienes planean salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de un día en la naturaleza.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 19:58, marcando el final de un día soleado y agradable.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.