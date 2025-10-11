El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Oia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 24 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán en un rango cómodo.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 55% por la mañana y disminuyendo a un 37% durante las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de calor no será excesiva, lo que contribuirá a un ambiente placentero. Por la tarde, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 58% hacia el final del día, pero sin llegar a niveles que puedan resultar incómodos.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 16 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio refrescante, especialmente durante las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es especialmente favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la costa o excursiones en la naturaleza.

El amanecer se producirá a las 08:43, brindando una hermosa vista matutina, mientras que el ocaso está programado para las 20:00, ofreciendo una oportunidad perfecta para disfrutar de un atardecer espectacular sobre el océano. En resumen, el tiempo en Oia hoy será ideal para disfrutar de la belleza natural de la región, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.