El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas indican que no se esperan precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm de lluvia, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que planean disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 19 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un tiempo templado, perfecto para paseos y actividades recreativas. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender.

La humedad relativa se mantendrá en torno al 51%, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin ser incómoda. Este nivel de humedad es típico para esta época del año y no debería causar molestias significativas a los residentes y visitantes.

En cuanto al viento, se registrará una velocidad promedio de 14 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 27 km/h en momentos puntuales. La dirección del viento será predominantemente del noreste, lo que puede aportar una brisa refrescante, especialmente en las áreas más abiertas y expuestas. Este viento moderado es ideal para quienes disfrutan de actividades como el ciclismo o el senderismo, ya que ayudará a mantener una temperatura corporal agradable.

El amanecer se producirá a las 08:42, brindando una hermosa luz matutina que invitará a salir y disfrutar del día. Por la tarde, el ocaso se espera a las 20:00, lo que permitirá disfrutar de un atardecer espectacular, especialmente en las zonas costeras y miradores de O Rosal.

En resumen, el tiempo de hoy en O Rosal es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento moderado. No se prevén lluvias, lo que garantiza un día soleado y placentero para todos.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Oia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 24 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán en un rango cómodo.

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, se presenta en Tomiño con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-11T06:32:10.