El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, O Porriño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados a la 01:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 19 grados a mediodía y continúe ascendiendo hasta los 27 grados en las horas de la tarde, alcanzando su pico entre las 15:00 y las 17:00. Este aumento en la temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 68% y bajará hasta un 33% hacia el final de la tarde, lo que generará un ambiente más seco y confortable.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la madrugada, se registrarán vientos suaves provenientes del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h. Sin embargo, a medida que el día avanza, se prevé un aumento en la intensidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h desde el noroeste entre las 16:00 y las 18:00. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo de toda la jornada, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones, combinada con el cielo despejado, hace de este un día ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios exteriores.

La salida del sol se producirá a las 08:42, y el ocaso está previsto para las 19:59, lo que proporciona un amplio margen de tiempo para aprovechar la luz natural. En resumen, O Porriño disfrutará de un día soleado y cálido, con condiciones meteorológicas favorables que invitan a salir y disfrutar del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.