El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y condiciones ideales para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 22 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados, alcanzando un máximo de 22 grados durante la tarde. Este rango térmico sugiere un día templado, perfecto para paseos por la costa o disfrutar de la gastronomía local en las terrazas de los restaurantes. A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles confortables.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se sitúe entre el 44% y el 79% a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana presentarán una humedad más alta, que irá disminuyendo conforme avance el día, lo que contribuirá a una sensación térmica más agradable.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán durante la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría ser un factor refrescante en las horas más cálidas. Este viento moderado será ideal para los amantes de los deportes náuticos, ya que las condiciones del mar se mantendrán favorables.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean actividades al aire libre, como caminatas, paseos en bicicleta o simplemente disfrutar de un día en la playa.

En resumen, O Grove disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables, baja probabilidad de lluvia y un viento moderado que aportará frescura. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza natural de la región y de las actividades que ofrece este encantador destino gallego.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.