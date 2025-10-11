El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 24 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido y propicio para actividades al exterior.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% por la mañana y descendiendo a un 46% hacia la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, evitando la pesadez que a veces acompaña a días más húmedos. Los vientos, provenientes principalmente del este, serán suaves, con velocidades que rondarán entre los 7 y 22 km/h. Esta brisa ligera no solo refrescará el ambiente, sino que también será ideal para quienes disfrutan de actividades como el senderismo o paseos por la playa.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean realizar eventos al aire libre, como picnics o reuniones familiares. La ausencia de precipitaciones también sugiere que el suelo estará seco, lo que puede ser un alivio para los agricultores y jardineros de la zona.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 18 grados hacia la noche. La puesta de sol está programada para las 19:59, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder los residentes y visitantes. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la tarde sea perfecta para disfrutar de un paseo por el litoral o simplemente relajarse en un parque.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves. No hay previsión de lluvia, lo que garantiza un día perfecto para aprovechar al máximo el entorno natural de esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.