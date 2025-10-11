El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Mos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 15 grados durante la mañana, proporcionando un inicio fresco pero cómodo para los habitantes y visitantes de la localidad.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales. Este incremento hará que la sensación térmica sea más cálida, especialmente durante la tarde, cuando se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 25 grados. La humedad relativa, que variará entre el 35% y el 76% a lo largo del día, podría hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa, especialmente en las horas más cálidas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, con velocidades de hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Sin embargo, es recomendable que quienes realicen actividades al aire libre tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas más fuertes.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es un alivio para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de Mos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 17 grados . El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 19:59. En resumen, el día de hoy en Mos se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido, seco y soleado, ideal para actividades recreativas y familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.