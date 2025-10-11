El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Moraña, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados en las primeras horas del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 18 grados hacia el mediodía, y continúe aumentando hasta llegar a un máximo de 26 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 75% y el 36%, lo que indica un ambiente relativamente seco durante las horas más cálidas.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de hasta 7 km/h, que irán disminuyendo a medida que el día avanza. Hacia la tarde, se prevé que el viento cambie de dirección, soplando del noreste a una velocidad de 10 km/h, lo que podría aportar un ligero alivio ante el calor.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa ninguna lluvia a lo largo del día. Las probabilidades de precipitación son nulas, lo que significa que los habitantes de Moraña pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son ideales para disfrutar de paseos, deportes o cualquier actividad que requiera un buen tiempo.

La puesta de sol está programada para las 19:58 horas, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, pero se mantendrán agradables durante la noche. La temperatura al caer la tarde se situará en torno a los 21 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada placentera.

En resumen, el día de hoy en Moraña se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Aprovecha este clima favorable para salir y disfrutar de las actividades que más te gusten.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.