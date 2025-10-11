El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 15 grados , y a medida que avanza la mañana, se espera que descienda ligeramente a 14 grados a las 02:00 y 03:00 horas. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 16 grados a las 10:00 y 17 grados a las 11:00. El mediodía traerá consigo un aumento notable, con temperaturas que alcanzarán los 20 grados a las 12:00 y 23 grados a la 1:00 de la tarde. La tarde será cálida, con un pico de 26 grados a las 3:00, y aunque la temperatura comenzará a descender hacia la noche, se mantendrá en un rango cómodo, alrededor de 22 grados a las 7:00 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% a las 00:00 horas y disminuyendo gradualmente a un 66% hacia las 11:00 de la noche. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h a lo largo del día. Las direcciones del viento variarán, predominando del noreste y del norte en las primeras horas, y cambiando a direcciones como el oeste y el suroeste en la tarde. Esto aportará una brisa fresca que complementará las temperaturas cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Mondariz pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La puesta de sol se producirá a las 19:58, marcando el final de un día que promete ser soleado y agradable, ideal para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.