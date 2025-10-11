El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera constante. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 25 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 25 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% por la mañana y descendiendo hasta un 35% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que contribuirá a un tiempo confortable. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 6 y 12 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas en las primeras horas de la mañana y disminuirán gradualmente a medida que avance el día. Este viento suave será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando un ligero frescor que hará más placentera la jornada.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

La salida del sol se producirá a las 08:42, y el ocaso será a las 19:59, lo que brinda un amplio margen para disfrutar de la luz natural. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de un día en familia o con amigos, ya sea en un picnic, una caminata o simplemente relajándose en el jardín.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy es ideal, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región y aprovechar al máximo las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.