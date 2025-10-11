El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, en Meis se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20 grados hacia las 21:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 71% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 56% al caer la noche. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura aumentará conforme se acerque la tarde y la noche.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del este, con velocidades que variarán entre 3 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h. Este viento suave y constante contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

El orto se producirá a las 08:43, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 19:59, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de sol. Este clima despejado y cálido es perfecto para disfrutar de la belleza natural de Meis y sus alrededores, así como para realizar actividades familiares o de ocio.

En resumen, el día de hoy en Meis se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del buen tiempo, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia al aire libre sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.