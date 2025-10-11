El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, en Meaño se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 13:00 a 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, llegando a los 18 grados hacia el final del día.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 69% en la madrugada y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 42% en las horas de la tarde. Este descenso en la humedad contribuirá a la sensación de confort, haciendo que el tiempo se sienta más cálido y agradable durante las horas de sol.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h. Este viento ligero será un complemento perfecto para el tiempo soleado, proporcionando una brisa refrescante que hará que las actividades al aire libre sean aún más placenteras.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los residentes de Meaño pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en el jardín.

El amanecer se producirá a las 08:43 y el ocaso será a las 19:59, lo que brinda una buena cantidad de horas de luz solar para aprovechar. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y vientos suaves promete un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de Meaño y sus alrededores. En resumen, hoy es un día para salir, disfrutar del sol y aprovechar al máximo el buen tiempo que nos ofrece la meteorología.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.