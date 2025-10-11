El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Lalín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 10 grados a la hora del almuerzo.

La humedad relativa será alta durante la mañana, con valores que rondarán el 90%, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad irá disminuyendo, alcanzando un 58% en las horas de la tarde. Esto, combinado con el sol brillante, hará que la sensación térmica sea más cálida, especialmente en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 19 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a lo largo del día. A medida que se acerque la tarde, se prevé que el viento cambie de dirección hacia el norte, manteniendo una velocidad moderada. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 25 grados .

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Lalín podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 19:56, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero el cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas.

En resumen, el día de hoy en Lalín se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para realizar actividades al exterior, ya sea pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.