El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, A Illa de Arousa disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que los rayos del sol iluminen la isla durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que promete un ambiente ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 23 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana se sentirán frescas, con temperaturas alrededor de los 13 grados, pero a medida que avance la jornada, se espera que el termómetro alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se registren 23 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 19 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y disminuyendo a un 61% al caer la noche. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 12 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, alcanzando su máxima intensidad a media mañana, cuando se registren ráfagas de hasta 21 km/h. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando una sensación de frescura que hará más agradable la experiencia al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de A Illa de Arousa pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvia y el cielo despejado son ideales para disfrutar de paseos por la playa, excursiones en bicicleta o simplemente relajarse en los espacios naturales que ofrece la isla.

El orto se producirá a las 08:43 y el ocaso a las 19:59, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo de hoy en A Illa de Arousa será perfecto para disfrutar de la belleza natural de la isla y participar en diversas actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.