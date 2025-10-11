El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía. A primera hora, se registrarán temperaturas de 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura suba, alcanzando los 22 grados a media tarde y llegando a un máximo de 24 grados en las horas posteriores. Este clima cálido será ideal para actividades al aire libre, ya que la sensación térmica será bastante agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% por la mañana y disminuyendo a un 37% en las horas centrales del día. Esto significa que, aunque el ambiente será cálido, no se espera que la humedad genere incomodidad. Por la tarde, la humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo soportable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 16 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 37 km/h en las horas más activas del día, lo que proporcionará un alivio refrescante ante las temperaturas más cálidas. Este viento también contribuirá a mantener el cielo despejado, evitando la formación de nubes que pudieran alterar el buen tiempo.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de A Guarda pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la región.

En resumen, el tiempo en A Guarda para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielo despejado y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.