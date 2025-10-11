El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Gondomar se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que invita a los residentes y visitantes a aprovechar al máximo el día al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 25 grados. Por la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 16 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en las primeras horas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% y disminuyendo a un 46% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de calor no será excesiva, lo que lo convierte en un momento ideal para actividades al aire libre, como caminatas, paseos en bicicleta o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 7 y 22 km/h. Durante la mañana, el viento será más ligero, aumentando su intensidad a medida que avanza el día, alcanzando su máxima velocidad en la tarde. Esto puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no hay necesidad de preocuparse por el mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o eventos al aire libre.

La puesta de sol se producirá a las 19:59, ofreciendo un hermoso espectáculo para aquellos que deseen disfrutar de la tarde en los espacios naturales de Gondomar. Con un cielo despejado, los colores del atardecer prometen ser espectaculares, brindando una oportunidad perfecta para capturar momentos memorables.

En resumen, el tiempo en Gondomar para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Es un día perfecto para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.