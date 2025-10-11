El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Estrada según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 11 de octubre de 2025, A Estrada se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá constante durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 26 grados. Este rango de temperaturas sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.
La humedad relativa será variable, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 35% en las horas de mayor calor. Esta reducción en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, permitiendo que los habitantes de A Estrada disfruten de un tiempo confortable.
En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h. Predominarán las direcciones del norte y noreste, especialmente en las horas de la tarde, cuando se registrarán las ráfagas más intensas. A pesar de que el viento será perceptible, no se anticipan condiciones adversas, lo que complementará el ambiente soleado y cálido del día.
No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas desfavorables. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son ideales para disfrutar de actividades como paseos, deportes o simplemente relajarse en espacios abiertos.
En resumen, A Estrada disfrutará de un día espléndido, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado. Es una oportunidad perfecta para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea para realizar actividades recreativas o simplemente para disfrutar de la belleza del entorno natural. La jornada promete ser un deleite para todos, con un tiempo que invita a salir y disfrutar de la vida al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.
