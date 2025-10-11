El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traducirá en una luminosidad óptima y temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 14 grados , y a lo largo de la mañana, se espera que se mantenga en torno a los 13 grados, alcanzando un leve descenso a 12 grados hacia las 08:00 horas.

La humedad relativa en la mañana será del 75%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 20 grados a mediodía y llegando a un máximo de 27 grados en la tarde. Este ascenso en la temperatura, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el norte con velocidades que oscilarán entre 3 y 7 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin ser incómodo. A lo largo del día, se prevé que la dirección del viento cambie ligeramente hacia el noreste, pero manteniendo una intensidad moderada. Las ráfagas máximas de viento alcanzarán los 20 km/h en la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, como paseos o deportes.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que no hay riesgo de lluvias. Esto es especialmente relevante para aquellos que tienen planes de disfrutar de la naturaleza o realizar actividades en el exterior. La visibilidad será excelente, gracias a la claridad del cielo, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de Cuntis.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 23 grados hacia las 19:00 horas. El ocaso se producirá a las 19:58, marcando el final de un día que promete ser soleado y cálido. En resumen, hoy es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre en Cuntis, con un tiempo ideal que invita a salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.