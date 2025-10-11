El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Catoira se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 14 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 11 grados entre las 07:00 y las 08:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará su punto máximo de 26 grados entre las 16:00 y las 17:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, comenzando en un 80% a la medianoche y descendiendo a un 67% hacia las 10:00 horas. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad se estabilizará en niveles más cómodos, alcanzando un 41% hacia las 18:00 horas. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 14 y 18 km/h durante la mayor parte del día. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad de 34 km/h a la medianoche y se mantendrán en torno a los 30 km/h durante las primeras horas de la mañana. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, llegando a ser de solo 6 km/h hacia las 20:00 horas, lo que contribuirá a una sensación de calma en la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que las probabilidades de lluvia son nulas, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia hace de este un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de Catoira.

En resumen, el tiempo de hoy en Catoira se caracteriza por un ambiente soleado y cálido, con temperaturas que van desde los 11 hasta los 26 grados , baja humedad en la tarde y vientos suaves. Es un día ideal para salir y disfrutar del aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.