El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, A Cañiza disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad, creando un ambiente agradable y propicio para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 25 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 12 grados a las 4 y 5 de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 25 grados a las 5 de la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y confortable para disfrutar de paseos o actividades recreativas. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados hacia las 8 de la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% en la madrugada y disminuyendo a un 43% hacia las 4 de la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco durante las primeras horas del día y más seco a medida que la temperatura aumenta, lo que es ideal para quienes planean salir a disfrutar del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas suaves a moderadas, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 19 km/h. Predominará la dirección noreste durante la mayor parte del día, lo que aportará una brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas. Las ráfagas más intensas se esperan en la mañana y al final de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

En resumen, A Cañiza vivirá un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos suaves. Es una oportunidad perfecta para salir y disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer, ya sea en un paseo por el campo o en una reunión con amigos y familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.