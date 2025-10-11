El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Cangas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas moderadas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 15 grados entre las 03:00 y las 08:00.

A medida que avanza la mañana, se espera un leve aumento en la temperatura, alcanzando los 16 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 18 grados hacia las 11:00. El mediodía será el momento más cálido, con temperaturas que podrían llegar a los 20 grados a las 12:00 y 22 grados a la 13:00. Por la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 24 grados entre las 14:00 y las 15:00, antes de descender gradualmente hacia la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles cómodos, comenzando en un 53% a la medianoche y fluctuando entre el 48% y el 61% a lo largo del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, no se espera que la sensación de bochorno sea excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando a 20 km/h en la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 07:00 y las 09:00, alcanzando hasta 25 km/h. Este viento moderado contribuirá a refrescar el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

Con el orto a las 08:43 y el ocaso a las 19:59, los habitantes de Cangas podrán disfrutar de una larga jornada de luz solar, perfecta para aprovechar el esplendor del otoño en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.