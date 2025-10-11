El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas moderadas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados a la 01:00 y alcanzando los 15 grados entre las 02:00 y las 05:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados hasta las 09:00, momento en el que comenzará a ascender.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que oscilarán entre los 21 y 23 grados entre las 13:00 y las 17:00. Este aumento en la temperatura, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa, que se sitúa en un 71% a la medianoche, irá disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 40% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la madrugada, se registrarán vientos provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará, predominando del oeste y noroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 23 km/h en las horas de la tarde. Este viento fresco ayudará a mitigar la sensación térmica, haciendo que el calor sea más llevadero.

No se prevén lluvias en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los habitantes de Cambados pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la costa o visitas a los viñedos de la región.

El orto se producirá a las 08:43 y el ocaso a las 19:59, lo que proporcionará un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Cambados para hoy es ideal para disfrutar de la belleza natural de la zona, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará de este un día memorable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.