El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 13 grados entre las 03:00 y las 08:00, momento en el cual comenzará a elevarse nuevamente. Para el mediodía, se prevé que la temperatura alcance los 20 grados, y por la tarde, se espera un máximo de 27 grados, lo que hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa en la mañana se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 77% y descendiendo gradualmente hasta un 65% hacia el mediodía. Esto podría generar una sensación de frescura en las primeras horas, pero a medida que la temperatura aumente, el ambiente se tornará más cálido y confortable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente por la tarde, alcanzando hasta 24 km/h. Esta brisa será refrescante y contribuirá a que la sensación térmica sea más placentera, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Caldas de Reis podrán disfrutar de un día completamente seco, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente para disfrutar de la naturaleza.

El orto se producirá a las 08:42 y el ocaso a las 19:58, lo que brindará una buena cantidad de horas de luz solar para aprovechar al máximo el día. En resumen, el tiempo en Caldas de Reis hoy será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.