El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Barro, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 26 grados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 15 grados, proporcionando un inicio fresco y agradable. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 26 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 37% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de calor no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que variarán entre 5 y 26 km/h, predominando direcciones del noreste y del norte. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría aportar una sensación refrescante en medio del calor. Este viento también ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de humedad en el ambiente, manteniendo el tiempo seco y agradable.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La ausencia de nubes y la claridad del cielo permitirán disfrutar de un día soleado, ideal para aprovechar el tiempo en la naturaleza o en la ciudad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia la medianoche. El ocaso se producirá a las 19:58, ofreciendo un hermoso atardecer que se podrá apreciar sin obstáculos en el horizonte. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea propicia para salir a cenar o disfrutar de un paseo nocturno.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.