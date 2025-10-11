El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas moderadas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados en las primeras horas del día, antes de estabilizarse en torno a los 15 grados entre las 03:00 y las 08:00 horas.

A medida que avanza la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 16 grados a las 09:00 horas. Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 22 grados a las 13:00 y 14:00 horas, lo que hará que el ambiente sea ideal para actividades al aire libre. La tarde se mantendrá cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 21 grados hasta las 18:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. A primera hora, la humedad se sitúa en un 55%, aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 64% en las horas más cálidas. Sin embargo, esta humedad no será suficiente para generar precipitaciones, ya que se prevé un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de Baiona pueden disfrutar de un día seco y soleado.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 9 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 22 km/h. A medida que avanza el día, el viento se irá suavizando, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

El orto se producirá a las 08:43 horas, mientras que el ocaso está previsto para las 19:59 horas, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. En resumen, el tiempo en Baiona para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.