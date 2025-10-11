El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, As Neves se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa en la atmósfera será moderada, comenzando en un 71% y disminuyendo gradualmente hasta un 58% hacia el mediodía. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica podría ser un poco más fresca en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se anticipa un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde, lo que hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas, alcanzando hasta 37 km/h. Este viento fresco contribuirá a que la temperatura se sienta más agradable, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 8 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 19:58, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá apreciar los colores del atardecer.

En resumen, el tiempo en As Neves para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en un entorno tranquilo y soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.