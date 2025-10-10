El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día soleado y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 26 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo a un 28% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la atmósfera será algo húmeda en las primeras horas, la sensación térmica será más cálida a medida que avance el día. Por la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 65% hacia las 23:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h durante la mañana y la tarde. A medida que se acerque la noche, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación de calma en el ambiente. Las rachas máximas de viento se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría ser notable, pero no se espera que cause inconvenientes.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias ni tormentas. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los residentes de Vilaboa podrán disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los espacios abiertos sin preocuparse por el tiempo adverso.

El orto se producirá a las 08:41, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 20:00, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, se presenta en Redondela con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 27 grados.

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 26 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, llegando a los 16 grados hacia el final del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.