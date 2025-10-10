El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 13 grados , y se espera que durante la mañana se mantenga en torno a los 12 grados, alcanzando un máximo de 22 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque los 21 y 22 grados, respectivamente. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el confort del día. Con valores que oscilarán entre el 87% en la madrugada y un 41% en las horas más cálidas, se espera que la atmósfera se sienta más fresca durante la mañana y más seca a medida que avanza el día. Esto puede hacer que la tarde se sienta más cálida y placentera.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del este, con velocidades que alcanzarán hasta 23 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Las ráfagas más intensas se producirán entre las 20:00 y las 21:00 horas, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 08:40 horas, y el ocaso será a las 19:58 horas, lo que brinda una buena cantidad de luz solar durante el día. En resumen, Vila de Cruces disfrutará de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre.

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, A Estrada se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta condición durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 24 grados. Este rango de temperaturas sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Lalín se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Silleda se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será óptima, lo que invita a realizar actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 23 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco de 13 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente agradable, ideal para paseos y actividades recreativas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.