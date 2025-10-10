El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, se presenta en Vigo con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas moderadas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados a las 02:00 y 03:00 horas, antes de estabilizarse en 15 grados entre las 04:00 y las 05:00 horas.

A medida que avanza la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 17 grados a las 10:00 horas y llegando a un máximo de 24 grados hacia las 16:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 54% y el 70%, lo que puede generar una sensación de calidez, especialmente durante las horas centrales del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades que alcanzarán hasta los 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas. A lo largo de la tarde, la dirección del viento cambiará, predominando del noreste y del oeste, con ráfagas que podrían llegar a los 24 km/h hacia las 23:00 horas. Este viento fresco será un aliado para mantener el ambiente agradable, especialmente en las horas de mayor calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se anticipan interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de paseos o actividades recreativas en la ciudad.

El orto se producirá a las 08:41 horas y el ocaso a las 20:01 horas, brindando una jornada con una buena cantidad de luz solar. En resumen, el tiempo en Vigo para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados que aportarán frescura a la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Cangas se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque 23 grados. Este clima templado será perfecto para paseos, excursiones o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Mos disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen el paisaje de la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 24 grados a las 17:00 horas. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 16 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente hasta los 13 grados en las primeras horas del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.