El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Valga se prepara para disfrutar de un tiempo excepcionalmente despejado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 16 grados durante la mañana, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para comenzar el día.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 17:00 horas, cuando se registren hasta 25 grados . Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera brisa proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 17 km/h. Esta combinación de sol y viento hará que la sensación térmica sea muy placentera, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Con niveles que comenzarán en un 77% por la mañana y disminuirán a un 34% hacia la tarde, se anticipa que el ambiente se sienta más seco y cómodo a medida que el día avanza. Esto es especialmente favorable para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día. No se esperan lluvias, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos. La ausencia de precipitaciones, combinada con el cielo despejado, permitirá que los habitantes de Valga aprovechen al máximo el día, ya sea paseando por el parque, realizando deportes o simplemente disfrutando de un café en una terraza.

Por la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 20:00 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, se presenta en Caldas de Reis con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Catoira se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una visibilidad óptima que invitará a salir y aprovechar el día al aire libre.

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Pontecesures, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.