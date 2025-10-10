El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 26 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 26 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 71% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 32% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, la sensación de frescura se mantendrá gracias a la baja humedad en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 8 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas más expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Tui pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para paseos, deportes o simplemente relajarse en los espacios verdes de la ciudad.

El orto se producirá a las 08:41, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera a las 20:00, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Este es un momento perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las vistas que Tui tiene para ofrecer.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave. Es un día ideal para salir, explorar y disfrutar de la belleza de la región.

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Gondomar se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados, proporcionando un tiempo ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, se presenta en O Porriño con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta el anochecer, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con una ausencia total de precipitaciones, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.