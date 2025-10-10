El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Tomiño, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 15 grados a las 02:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 03:00. Sin embargo, a partir de las 04:00, comenzará un leve repunte, alcanzando los 14 grados a las 04:00 y 05:00, y estabilizándose en 13 grados entre las 06:00 y las 08:00.

Durante la mañana, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 12 grados a las 09:00 y subiendo a 14 grados a las 10:00. A medida que el sol se eleva en el cielo, se prevé que la temperatura alcance los 19 grados a las 12:00, y posteriormente, un máximo de 25 grados a las 16:00. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 67% y el 81% durante las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día.

El viento, que soplará desde el noreste, tendrá una velocidad moderada que variará entre 10 y 14 km/h en las primeras horas, alcanzando su máxima racha de 26 km/h a las 05:00. A medida que avanza la tarde, la velocidad del viento disminuirá, con rachas de hasta 21 km/h a las 08:00 y 22 km/h a las 09:00. Hacia la tarde, se espera que el viento se calme, con velocidades que rondarán entre 5 y 10 km/h.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Tomiño podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Con el ocaso programado para las 20:01, la jornada concluirá con temperaturas agradables y un cielo despejado, ideal para disfrutar de una tranquila velada al aire libre. En resumen, el tiempo en Tomiño hoy será perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al exterior, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a salir y disfrutar del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.