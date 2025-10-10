El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 26 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, llegando a los 16 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en torno al 70% durante las primeras horas, disminuyendo gradualmente a un 49% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente al caer el sol, que se producirá a las 20:00 horas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 9 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría ser un alivio ante las temperaturas más cálidas. Este viento suave y constante contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte de la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

Es recomendable que los residentes de Soutomaior aprovechen este clima favorable, llevando consigo protección solar, ya que la exposición al sol será considerable durante las horas centrales del día. Además, con la caída de la tarde, es aconsejable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas descenderán y la brisa puede sentirse más fresca.

En resumen, el día de hoy en Soutomaior se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido y despejado, sin riesgo de lluvias y con un viento suave que hará más placentera la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.