El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Silleda se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será óptima, lo que invita a realizar actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 23 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco de 13 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente agradable, ideal para paseos y actividades recreativas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo a un 33% hacia la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y confortable. La combinación de temperaturas agradables y baja humedad en las horas centrales del día hará que la sensación térmica sea muy placentera.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 8 y 28 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un ligero frescor en el ambiente. Este viento, aunque moderado, no debería ser un inconveniente para disfrutar de las actividades al aire libre, sino más bien un alivio ante el calor del sol.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican cero milímetros de lluvia. Esto refuerza la idea de que será un día seco, sin riesgo de chubascos que puedan interrumpir los planes de los habitantes de Silleda. La probabilidad de precipitación es nula, lo que asegura que los eventos programados al aire libre puedan llevarse a cabo sin contratiempos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 19:58, marcando el cierre de un día que promete ser cálido y agradable. En resumen, Silleda disfrutará de un día espléndido, ideal para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre, con un tiempo que invita a salir y aprovechar el sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.