El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido y propicio para paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo hasta un 39% en las horas más cálidas. Esto significa que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que hará que la experiencia al aire libre sea más placentera. Sin embargo, se recomienda a los visitantes y residentes que se mantengan hidratados, especialmente durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 5 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en la costa, donde los visitantes pueden disfrutar de la brisa marina.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que hoy es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos en bicicleta, caminatas por la playa o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la tarde, el sol comenzará a descender, con el ocaso previsto para las 20:01. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, pero se mantendrán agradables, lo que permitirá disfrutar de una velada al aire libre. La noche se presentará clara y fresca, con temperaturas que rondarán los 17 grados , ideal para cenas al aire libre o paseos nocturnos.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy es perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día para aprovechar al máximo las actividades al aire libre y disfrutar de la calidez del otoño en esta hermosa localidad gallega.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Marín se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 26 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 26 grados. Este clima cálido será ideal para actividades al aire libre, paseos por la playa o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, se presenta en Meaño con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.