El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será óptima, permitiendo que los rayos del sol iluminen el paisaje de esta hermosa localidad gallega.

Las temperaturas experimentarán un ligero descenso a lo largo del día. En las primeras horas de la mañana, se registrarán alrededor de 16 grados , descendiendo a 12 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 27 grados en las horas centrales. Sin embargo, al caer la tarde y acercarse la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 18 grados hacia las 21:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, especialmente en las primeras horas del día, donde se prevé que alcance un 72%. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 50% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 33 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 33 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los habitantes y visitantes de Salvaterra de Miño podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para paseos, excursiones o simplemente disfrutar de la belleza natural de la región.

Con el orto solar a las 08:40 y el ocaso a las 20:00, los ciudadanos tendrán la oportunidad de aprovechar al máximo la luz del día. Este clima favorable invita a disfrutar de la gastronomía local en las terrazas de los bares y restaurantes, así como a participar en actividades culturales y recreativas que la localidad tiene para ofrecer. En resumen, un día perfecto para disfrutar de la vida en Salvaterra de Miño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.